NUBË Le Baiser Salé, 11 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 11 novembre 2021

de 21h30 à 0h30

Le Trio Nubë a pour objectif de faire vivre le jazz traditionnel à travers des arrangements originaux !

Les standards laissent place à des compositions personnelles proposées par les musiciens : Lucie Guillem, Maxime Boyer et Léo Tochon, tous issus du CMDL. Influencés par Esperanza Spalding, Gilad Hekselman ou encore Leïla Martial, ils proposent un jazz revisité, contemporain où l’on traverse différentes dynamiques et émotions et où l’improvisation tient un rôle majeur. Les pédales d’effets à la voix et à la guitare et les percussions originales sont au service d’une signature sonore planante et singulière.

LUCIE GUILLEM voix, MAXIME BOYER guitare, LÉO TOCHON batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : + 33 1 42 33 37 71 https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

L.G