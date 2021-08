Orléans Jardin des plantes Loiret, Orléans Nuances de roses au Jardin des plantes Jardin des plantes Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Les amoureux de la fleur connaissent bien le Concours international de roses d’Orléans. Dans le cadre de la 63e édition, un nouvel événement est organisé par la Ville, le samedi 11 et le dimanche 12 septembre, au Jardin des Plantes. Au programme, le samedi, à partir de 10h, vote public du rosier Label Rouge, marché aux roses (également le dimanche), exposition de compositions florales du Club Interflora 45 et des dessins de l’artiste orléanais Hugo Cesto (également le dimanche), conférence, déambulation de personnages costumés, illumination de la serre… Fin du voyage au pays des roses le lendemain, avec atelier compost et baptême de la rose Marianne James® Aube, en présence de l’artiste cantatrice. L’accès à l’ensemble des manifestations est libre et gratuit. Programme complet : [[https://fr.calameo.com/read/00011393882d6d705c72d](https://fr.calameo.com/read/00011393882d6d705c72d)](https://fr.calameo.com/read/00011393882d6d705c72d)

