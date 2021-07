Paris Théâtre Dunois Paris Nuages Nuages Théâtre Dunois Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nuages Nuages Théâtre Dunois, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 17h à 17h45

Le dimanche 19 septembre 2021

de 11h à 11h45

Le mercredi 22 septembre 2021

de 16h à 16h45

Le samedi 25 septembre 2021

de 17h à 17h45

payant

Cie Les Demains qui Chantent Mise en scène Vincent Vergone Laissez la place à l’émerveillement, à la rêverie et à la liberté. En entrant sur le plateau, les feuilles craquent sous vos pas. Vous parcourez un univers végétal, fait de bois, d’osier et autres matériaux naturels. Vous vous laissez porter par le souffle du vent ou le chant des oiseaux. Tous vos sens sont en éveil. À mi-chemin entre une installation plastique et un spectacle déambulatoire, Nuages Nuages n’a pas d’histoire pré-écrite, pas de personnages imposés. Cette fois, c’est l’exploration autonome des spectateurs qui guide l’improvisation des artistes. La libre expérimentation de ce jardin sauvage, des œuvres et sculptures qui le peuplent permet à chacun de développer l’identité singulière d’une libre pensée. Spectacles -> Jeune public Théâtre Dunois 7, rue Louise Weiss Paris 75013

6 : Chevaleret (250m) 6 : Quai de la Gare (494m) 14 : Bibl. François Mitterrand C : Bibl. François Mitterrand

Contact :Théâtre Dunois 0145847200 reservation@theatredunois.org https://www.theatredunois.org

