Nuage Vert publie Pierre Bergounioux, 26 mai 2022, Argentat-sur-Dordogne 19400.

Basé à Argentat-sur-Dordogne, Nuage Vert défend la biodiversité et la culturodiversité. Mai 2022 : Pierre Bergounioux, grand prix de la langue française en 2021, a offert à Nuage Vert des textes et des photographies pour un livre inédit sur un territoire et ses rapports à la représentation : Une Corrèze sans images.

Ce livre est particulièrement touchant car il est à la fois une analyse de Pierre Bergounioux sur sa terre natale, la Corrèze, et sur ses difficultés par rapport aux images et un récit personnel d’un attachement viscéral. Il contient par ailleurs un hommage à Marinette Cueco, grande artiste née à Argentat qui a consacré son œuvre à la nature et a offert des herbiers géants à Nuage Vert.

Qui mieux que Pierre Bergounioux peut nous parler de cette terre et de ses évolutions ? Qui mieux que lui saisit en photographie les mille détails subtils des vies passées et actuelles, d’une faune et d’une flore et d’une géologie singulières ? Voilà pourquoi qui passe ou qui vit en Corrèze doit voir et lire ce livre portant un attachement puissant et aussi une mélancolie liée à ce qui disparaît.

Le livre est achetable par carte bancaire sur lulu.com en version papier relié en couleur (avec les photos de Pierre Bergounioux) ou en version électronique