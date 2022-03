Nu sous terre – La Dernière Lune de Federico Garcia Lorca Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Par la compagnie Théâtre Extensible** **Théâtre contemporain – à partir de 9 ans** Voilà la force du poète, parler tous les langages, ceux de la terre et du ciel, de la pourriture et du cosmos. Dans _Nu sous terre_, nous allons être témoins de la dernière nuit d’un condamné, de ses peurs et du voyage à travers ses souvenirs pour affronter le destin. Un spectacle écrit par : **Christel Larrouy** Mise en scène de : **Jérôme Jalabert** Avec : **Christel Larrouy, Gilles Lacoste** Réservations sur notre site internet ou par téléphone au 05.61.73.18.51

Tarif plein : 13€ / tarif réduit : 11€

Dans “Nu sous terre”, nous allons être témoins de la dernière nuit d’un condamné, de ses peurs et du voyage à travers ses souvenirs pour affronter le destin. Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

