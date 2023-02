NU GIT LE COEUR DANS L’OBSCURITE LA CITÉ UNIVERSITAIRE, 6 février 2023 00:00, PARIS.

LA CITÉ UNIVERSITAIRE PARIS Paris . THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE présente ce spectacle Peter, la cinquantaine, a perdu son travail, son épouse. C’est un homme défait, hagard, étranger à tout. Privé de présent, privé de futur, le voilà qui décide de partir vers le village où il a vécu il y a longtemps. Un soir, il découvre au milieu de la forêt un hôtel abandonné, à la lisière des bois. Dans ce lieu à l’écart du monde, Peter rencontre Lukas, Susan et Iris. Autour desquels gravite une figure mystérieuse, La Jeune Fille, qui nous parle, à intervalles réguliers, de la dérive d’un être. Ces interlocuteurs, aussi intenses que mystérieux, vont le confronter à lui-même et à son passé. Et lui permettre, lentement, de se réaccorder à la vie. Dans un spectacle immersif à l’esthétique photographique, Maxime Contrepois nous fait naviguer entre différentes strates de réalité. Pourtant, l’improbable rencontre de ces figures et de Peter ne détourne pas du réel et donnent accès à une réalité plus profonde, plus intime, plus nue – et comme enrichie. Maxime Contrepois fait défiler sous nos yeux une étrange compagnie de spectres, qui s’abordent et se débattent, aux limites de la veille et du rêve. Leur improbable rencontre, dans un hors-lieu, et leurs échanges baignés d’onirisme ne détournent pas du réel. Ils donnent accès à une réalité plus profonde, plus intime, plus nue – et comme enrichie. Distribution texte et mise en scène Maxime Contrepoisavec Rodolphe Dekowski, Zoé Gauchet, Adrien Guiraud et Ligia Aranda Martinezdramaturgie Olivia Barronscénographie Camille Riquierson Baptiste ChatellumièreJérémie Papincostumes (en cours)chorégraphie Stéphanie Chênerégie générale Silouane Kohlermasques Judith Scotto le Massèseadministration, production, diffusion Les SingulièresLéa Serror, Mathis Leroux, Loyse Delhomme Durée 1h30 estimée . Ligia Aranda Martinez, Rodolphe Dekowski

