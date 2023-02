NU GENEA (LIVE BAND) + PREMIERE PARTIE LA CIGALE, 6 mars 2023, PARIS.

Depuis 2014, les deux DJ et musiciens de Nu Genea (anciennement Nu Guinea) multiplient les pépites disco-funk avec un sens du groove indéniable. Des morceaux baignés de soleil, qui évoquent les musiques de différentes époques (en particulier les 70's), et qui vont piocher dans multiples cultures, de l'afrobeat au latino, en passant par l'italo.Après 2 New Morning complets en 2019 et un passage à Rock en Seine en 2022, le duo napolitain sera de retour à Paris en live band, le 6 mars 2023 à La Cigale !

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

Depuis 2014, les deux DJ et musiciens de Nu Genea (anciennement Nu Guinea) multiplient les pépites disco-funk avec un sens du groove indéniable. Des morceaux baignés de soleil, qui évoquent les musiques de différentes époques (en particulier les 70’s), et qui vont piocher dans multiples cultures, de l’afrobeat au latino, en passant par l’italo.

Après 2 New Morning complets en 2019 et un passage à Rock en Seine en 2022, le duo napolitain sera de retour à Paris en live band, le 6 mars 2023 à La Cigale !

