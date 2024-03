NÜ- Concert pour tout-petits Salle Ellipse – Espace mouillère Lons-le-Saunier, samedi 23 mars 2024.

NÜ- Concert pour tout-petits Organisé par le RPE d’ECLA et LAEP Lédobulle ( sur réservation auprès du RPE ou du LAEP) Samedi 23 mars, 10h00 Salle Ellipse – Espace mouillère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:00:00+01:00

Exploration musicale autour des rituels de l’habillement.

Comment les habits qu’un petit enfile vont, en partie, déterminer, expliquer son futur immédiat ?

Ce que ça raconte du temps qu’il fait, de où on va, de où on en est dans la journée, dans la saison, dans l’année.De comment on peut bouger, ou non, dans des vêtements que l’on a pas choisis. De comment on a grandi aussi.

Raconter ce qui nous encombre et ce qui nous rassure.Raconter aussi ce que c’est que d’être nu, ce qu’un habit peut créer comme frontière, comme barrière avec le monde qui est au-delà de la peau.

Production et diffusion : Cie Passe-Montagne

Textes, musiques et interprétation : Clément Paré et Gérald Chagnard

Mise en scène : Jérôme Rousselet

Salle Ellipse – Espace mouillère 1 rue des mouillères, 39000 LONS-LE-SAUNIER Lons-le-Saunier 39000 Mouillères Jura Bourgogne-Franche-Comté