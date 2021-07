NTO LIVE + Stereoclip + Louise BAOU, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Marseille.

NTO LIVE + Stereoclip + Louise

BAOU, le mardi 27 juillet à 19:00

Un live, une histoire unique qui se raconte une seule fois, un soir. Il faudra être présent pour pouvoir la vivre et la raconter à son tour… ——————————————— 19:00 – 02:00 Résa de tables : 0635587488 Billetterie : [https://urlz.fr/g9wI](https://urlz.fr/g9wI) ——————————————— LE BAOU ? 3000 m2 de club opein air Le ciel, la terre, la mer « Le Marché », 300m2 de chill & food 3 BARS, cocktails savoureux Une calanque, une crique, sur résa :0635587488 ! Un parking gratuit et sécurisé Des navettes gratuites au départ du vieux port / Pharo / Joliette Espace COVID « tests-(très)rapides » ——————————————— LINE UP: **NTO** FB : [https://www.facebook.com/nto.music](https://www.facebook.com/nto.music) IG : [https://www.instagram.com/ntomusic/?hl=fr](https://www.instagram.com/ntomusic/?hl=fr) L’histoire de NTO c’est celle d’une rencontre. Celle d’un gamin du Sud de la France avec la musique électronique et le dancefloor. Après une virée au Sziget Festival à 18 ans, il fréquente assidûment La Villa Rouge et le Bar Live, deux clubs mythiques de Montpellier. La techno minimale allemande est en plein essor et Anthony Favier passe ses nuits à écouter Stephan Bodzin, James Holden ou les débuts de Paul Kalkbrenner : “le plus gros coup de cœur de ma vie”. Le pouvoir évocateur des mélodies, la puissance du kick, l’ambiance fédératrice du dancefloor : un triptyque qui va le pousser frénétiquement vers laproduction sans passer par la case DJ. La rencontre c’est aussi celle avec Worakls et Joachim Pastor avec lesquels il va fonder Hungry Music en 2013. De l’Olympia aux Vieilles Charrues, il apprend à maîtriser la scène. Grâce à ses tubes “Trauma” et “La clé des champs”, qui cumulent plusieurs millions d’écoutes sur les plateformes, la carrière de NTO prend son envol à l’international que ce soit aux Pays-Bas, en Allemagne, dans l’Est de l’Europe ou au Canada… Aujourd’hui, NTO entame un nouveau chapitre de sa carrière. Basses profondes et harmonies lysergiques, il filtre ses mélodies pour mieux les faire jaillir, éclatantes, comme on sortirait de l’eau après avoir touché le fond. **Stereoclip** FB : [https://www.facebook.com/stereoclip](https://www.facebook.com/stereoclip) **Louise** ——————————————— ➤ INFORMATIONS Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Un espace « TEST rapide » sera également disponible à l’entrée du BAOU.

A partir de 15€ en pré-vente

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



