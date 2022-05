NSM Comédy Club, 7 mai 2022, .

NSM Comédy Club

2022-05-07 – 2022-05-07

On va te mettre bien avec du stand up made in Marseille, des jeux, de l’interactivité avec le public, de la magie… Ouais tu te dis que tout ça veut rien dire mais crois moi on va faire trembler les murs de l’Art Dû, limite le brûler…



Évènement uniquement sur réservation.

Le NSM débarque sur ta planète Mars pour des soirées uniques !

