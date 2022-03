NRJ Music Tour Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

NRJ Music Tour Les Houches, 2 avril 2022, Les Houches.

2022-04-02 18:30:00 – 2022-04-02 23:00:00

Les Houches Haute-Savoie Une soirée festive avec les stars préférées des auditeurs. Avec Clara Luciani, Amir, Ridsa, Willy William, Céphaz, Yanns, La Zarra, Linh et Fatesky info@chamonix.com +33 4 50 53 00 24 Les Houches

