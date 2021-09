NRJ Green live avec Kungs Arena Du Pays D’Aix, 18 septembre 2021, Aix-en-Provence.

L’Aréna du Pays d’Aix et la Ville d’Aix en Provence présentent NRJ Green Live A l’occasion du World Cleanup Day venez assister en familles ou entre amis au premier NRJ Green Live, le 18 septembre à 19h30 à l’Aréna Pays d’Aix. Pour assister au premier concert NRJ green en Europe, il vous suffit de donner un peu de votre temps en ramassant des déchets et en nettoyant votre Ville, votre rue, votre plage avec 1 Déchet par Jour ! Rejoignez les points de ramassage pour tenter de remporter vos places pour le premier concert green avec le DJ star KUNGS Retrouvez tous les points de ramassage à Aix et aux alentours et toutes les infos sur le site officiel 1 déchet par jour [https://bit.ly/AIX-1DPJ](https://bit.ly/AIX-1DPJ) NRJ Green live avec Kungs le samedi 18 septembre à l’Aréna du Pays D’Aix, avec Mediacom, the camp et l’ONU !

Arena Du Pays D’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T23:00:00