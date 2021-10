Aragnouet Aragnouet Aragnouet, Hautes-Pyrénées N’PY Kids Aragnouet Aragnouet Catégories d’évènement: Aragnouet

Hautes-Pyrénées

N’PY Kids Aragnouet, 19 février 2022, Aragnouet. N’PY Kids 2022-02-19 09:00:00 09:00:00 – 2022-02-19 17:00:00 17:00:00

Aragnouet Hautes-Pyrénées Venez retrouver le seul événement “100% Famille” des Pyrénées : N’Py Kids !

Pour cette 3ème édition de la N’Py Kids, la mascotte Super Kick a décidé de poser ses skis dans la station de Piau le 19 février 2022!

Cette journée unique sera l’occasion pour les enfants de 6 à 12 ans de participer à des animations 100% gratuites, quel que soit leur niveau de ski ou de snowboard. infos@piau-engaly.com +33 5 62 39 61 69 dernière mise à jour : 2021-09-28 par OT de Piau-Engaly|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Aragnouet, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Aragnouet Adresse Ville Aragnouet lieuville 42.78343#0.15766