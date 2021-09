Spézet Salle omnisports de Spézet - Sal ar sportoù Speied Finistère, Spézet Nozvezh ar Sorcières Salle omnisports de Spézet – Sal ar sportoù Speied Spézet Catégories d’évènement: Finistère

du samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre à Salle omnisports de Spézet – Sal ar sportoù Speied

Boissons et restauration sur place. Organisé par Amnesty International Bretagne.

Entrée : 20 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Pass sanitaire obligatoire.

Festival pour la défense des droits des femmes avec concerts et fest-noz avec Francœur, Rosie Marie, Pur-Sang, Diridollou / Lavigne et Digabestr. Salle omnisports de Spézet – Sal ar sportoù Speied 10 rue du Stade, 29540 Spézet Spézet Finistère

2021-09-11T19:30:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T00:00:00 2021-09-12T01:30:00

