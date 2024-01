Randonnée de la pierre bleue Salle des étangs Nozay, dimanche 18 février 2024.

Randonnée de la pierre bleue Salle des étangs Nozay Dimanche 18 février, 07h30

Pour la 12ème édition de la randonnée de la Pierre Bleue, le Nozay Sport Nature vous convie pour randonner en VTT ou à pied au cœur de la campagne Nozéenne.

http://www.helloasso.com/associations/nozay-sport-nature/evenements/randonnee-de-la-pierre-bleue

Les circuits pédestres et VTT emprunteront des sentiers répartis dans de multiples bois privés ouverts exclusivement et uniquement pour cette occasion dont le parc du Château de la Touche.

Départ des circuits et inscriptions à la salle des étangs de Nozay située 3 Routes de la Base de Loisirs de 7h30 à 10H le 18 Février 2024.

Distances des parcours VTT : de 25 à 50Kms

Distances des parcours pour les marcheurs : 8, 12, et 16 Kms.

Des ravitaillements seront présents sur tous les parcours et une galette/saucisse plus une boisson seront offertes à chaque randonneurs en fin de randonnée.

Les Vététistes iront découvrir cette année les circuits en sens inverse, ils commenceront en beauté par une trace ludique en forêt du parc du Château de la Touche puis continueront vers le circuit de la ville Chef et les habituels bois, pour finir par le bois de beau soleil.

Les randonneurs pédestres seront cette année dirigés vers de nouveaux sentiers boisés dans le secteur Sud et Est de Nozay.

www.facebook.com/NozaySportNature

Salle des étangs 3 rue de la base de loisirs, Nozay, Loire-Atlantique Nozay 44170 Loire-Atlantique