Soirée mexicaine Nozay Salle des étangs Nozay Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nozay Soirée mexicaine Nozay Salle des étangs Nozay, 25 novembre 2023T 16:00, Nozay. Soirée mexicaine Nozay Salle des étangs Nozay 25 et 26 novembre Découvrez la magie mexicaine dans une soirée envoûtante où la grâce des danseuses traditionnelles et l’énergie des mariachis suivi d’un concert Latino vous transportent au cœur de la culture latino. 25 et 26 novembre 1

https://www.helloasso.com/associations/comal/evenements/fiesta-del-grito-nantes-2023-2 Au programme:

16h: ouverture des portes , stands d’artisanat et de restauration mexicaine et diverses animations.

19h: début du spectacle:

COMALIX

MARIACHI-DO

ULTRA NOVA

Billetterie en ligne, les entrées seront en vente également sur le site à partir de 16h / CB acceptée sur place

Evènement facebook Salle des étangs 3 rue de la base de loisirs, Nozay, Loire-Atlantique Nozay 44170 Loire-Atlantique Détails Heure : 16:00 - 00:00 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nozay Autres Lieu Salle des étangs Adresse 3 rue de la base de loisirs, Nozay, Loire-Atlantique Ville Nozay Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle des étangs Nozay

Salle des étangs Nozay Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nozay/