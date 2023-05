LOISIRS À L’AIR LIBRE – RANDO SEMI-NOCTURNE EN VTT ET ORIENTATION Jardin public, 18 août 2023, Nozay.

Enfourchez votre vélo pour 20 km de course d’orientation.

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-18 23:00:00.

Jardin public Rue du Vieux-Bourg

Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Get on your bike for a 20 km orienteering race

Súbete a tu bici para una carrera de orientación de 20 km

Schwingen Sie sich auf Ihr Fahrrad für einen 20 km langen Orientierungslauf

