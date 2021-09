Aix-en-Provence La Scène Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Noza + Sweet n’Soul La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Noza + Sweet n'Soul

La Scène, le vendredi 10 septembre à 19:30

La Scène, le vendredi 10 septembre à 19:30

17 h : Ouverture des portes 19h30 : NOZA Entre compositions et re-appropriations de chansons qui les touchent, Julie et Tom Tom partagent leurs univers musicaux… « si nos amours n’osaient plus rien, nos abîmes seraient sans fin » [https://www.facebook.com/noza.off](https://www.facebook.com/noza.off) 21h : SWEET N’SOUL Sweet’n’Soul c’est le jazz funk soul des années 60 jusqu a nos jours. 3eme passage à la Scène ! Et on adore ca ! [https://www.facebook.com/sweetnsoul/](https://www.facebook.com/sweetnsoul/)

Entrée libre

♫POP/FUNK/SOUL♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2021-09-10T19:30:00 2021-09-10T23:00:00

