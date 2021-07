Noz Kalon Gemper 2021 – Nuit de la culture bretonne (Fest-Noz) Locronan, 28 août 2021, Locronan.

Noz Kalon Gemper 2021 – Nuit de la culture bretonne (Fest-Noz) 2021-08-28 20:00:00 – 2021-08-28 00:00:00

Locronan Finistère Locronan

Ti ar Vro Kemper organise un grand fest-noz afin de célébrer la 6ème « Noz Kalon Gemper » qui aura lieu le samedi 28 août 2021, aux Jardins de l’Évêché de Quimper.

Au cours du fest-noz, une « dañs ar butun » sera proposée afin de valoriser les musiques et danses de Basse-Cornouaille. Quatre terroirs seront représentés :

* La suite Bigoudène

* La suite Glazig

* La suite de l’Aven

* La suite du Cap

Des musiciens d’exception animeront cette soirée estivale : Goulven Hénaff et Alexis Meunier, Yann Rivière et Fañch Guillou, Patrick Bianic et Julluan Girarclos, Julien Alain et Quentin Brénéol, et le groupe Shõ !

Infos pratiques :

> Entrée : 3€

> Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

+33 2 98 90 70 43

Ti ar Vro Kemper organise un grand fest-noz afin de célébrer la 6ème « Noz Kalon Gemper » qui aura lieu le samedi 28 août 2021, aux Jardins de l’Évêché de Quimper.

Au cours du fest-noz, une « dañs ar butun » sera proposée afin de valoriser les musiques et danses de Basse-Cornouaille. Quatre terroirs seront représentés :

* La suite Bigoudène

* La suite Glazig

* La suite de l’Aven

* La suite du Cap

Des musiciens d’exception animeront cette soirée estivale : Goulven Hénaff et Alexis Meunier, Yann Rivière et Fañch Guillou, Patrick Bianic et Julluan Girarclos, Julien Alain et Quentin Brénéol, et le groupe Shõ !

Infos pratiques :

> Entrée : 3€

> Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

dernière mise à jour : 2021-07-07 par