Audierne Finistère Entre l’entrée du port d’Audierne et la rivière du Goyen, dans la petite anse de la plage des Capucins, la Noz Ar Mor est une épreuve de nage en mer de nuit.

Sur un parcours de 1500 mètres que vous pourrez effectuer en solo, en binôme ou en trio.

Expérience unique et insolite garantie! cap61natation@gmail.com +33 6 69 24 67 57 https://fr-fr.facebook.com/capsizunnatation/ Entre l’entrée du port d’Audierne et la rivière du Goyen, dans la petite anse de la plage des Capucins, la Noz Ar Mor est une épreuve de nage en mer de nuit.

