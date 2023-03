9 ème brocante de printemps de Noyon Noyon Catégories d’Évènement: Noyon

Oise . Venez découvrir la 9ème brocante de Noyon le Dimanche 19 Mars 2023 au gymnase des Lycées de 8h00 à 17h30. Vente exclusivement réservée aux particuliers.

Cette brocante est organisée par le Twirling Sport de Noyon, avec le soutien de la ville de Noyon.

La restauration sur place sera proposée.

Les bulletins d’inscription sont à retirer à l’Office du Tourisme de Noyon. twirlingnoyon@aol.com Noyon

