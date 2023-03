Concert de printemps Noyon Catégories d’Évènement: Noyon

Oise . 0 0 L’orchestre d’Harmonie de Noyon vous propose un concert le dimanche 19 mars 2023 à 16h au théâtre du Chevalet. Ouverture des portes à 15h30. Il a lieu avec la participation exceptionnelle des élèves et professeurs du Cuivres du Conservatoire et des Ateliers d’Orchestres des Écoles Saint-Exupéry et G.S J & H Weissenburger Entrée gratuite, libre participation.

Réservation au 03.44.93.28.20 +33 3 44 93 28 20 Noyon

