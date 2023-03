Concert de printemps NOYON NOYON Catégorie d’Évènement: Noyon

Concert de printemps NOYON, 19 mars 2023, NOYON. Concert de printemps Dimanche 19 mars, 16h00 NOYON L’occasion vous sera donnée de retrouver l’orchestre et les classes de cuivres

du Conservatoire à rayonnement communal de Noyon ainsi que leurs professeurs.

L’orchestre accompagnera Nicolas Hetsch, professeur de trompette au conservatoire,

Sylvain Winckels professeur de tuba au conservatoire et Baptiste Hennequet au trombone

dans des œuvres pour lesquelles chacun appréciera la virtuosité des artistes.

Les élèves de ces classes ne seront pas en reste en participant aussi au concert.

Et pourquoi pas, pour vous, l’occasion de choisir d’apprendre à jouer de l’un de ces brillants instruments.

L’entrée de ce concert est gratuite mais le Théâtre du Chevalet fait toujours l’objet d’une billetterie. N’hésitez pas à réserver votre billet (téléphone : 03.44.93.28.20), ou mieux à vous le procurer dès maintenant à l’accueil du Chevalet. NOYON Place de la cathédrale , 60400 NOYON NOYON Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

