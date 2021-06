Noyon Noyon Noyon, Oise Noyon, Histoire(s) et Horizons Noyon Noyon Catégories d’évènement: Noyon

Oise

Noyon, Histoire(s) et Horizons Noyon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Noyon. Noyon, Histoire(s) et Horizons 2021-07-03 – 2021-12-31

Noyon Oise Noyon 2.5 4.5 Les musées de Noyon proposent à leurs publics de redécouvrir les collections sous un nouveau jour : de nouvelles thématiques, des œuvres inédites, des ponts établis avec les autres lieux patrimoniaux de Noyon et du territoire… Les visiteurs sont invités à une promenade au cœur de l’histoire de Noyon, avec pour objectif d’avoir un nouveau regard sur la Ville et d’ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons pour le patrimoine noyonnais.

L’exposition rassemble des œuvres de tous types : peintures, sculptures, documents originaux, gravures, photographies, objets archéologiques ou contemporains… C’est tout un univers noyonnais qui est dévoilé au public. Cette exposition valorise en premier lieu les riches collections patrimoniales de la ville, musées, cathédrale et réserve archéologique combiné.

Exposition à découvrir au musée du Noyonnais, du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Tarifs : de 2,50 € à 4,50 € (billet jumelé avec le musée Jean Calvin), gratuit chaque premier dimanche du mois. +33 3 44 09 43 41 https://www.ville-noyon.fr/-Les-musees-de-Noyon,75- Les musées de Noyon proposent à leurs publics de redécouvrir les collections sous un nouveau jour : de nouvelles thématiques, des œuvres inédites, des ponts établis avec les autres lieux patrimoniaux de Noyon et du territoire… Les visiteurs sont invités à une promenade au cœur de l’histoire de Noyon, avec pour objectif d’avoir un nouveau regard sur la Ville et d’ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons pour le patrimoine noyonnais.

L’exposition rassemble des œuvres de tous types : peintures, sculptures, documents originaux, gravures, photographies, objets archéologiques ou contemporains… C’est tout un univers noyonnais qui est dévoilé au public. Cette exposition valorise en premier lieu les riches collections patrimoniales de la ville, musées, cathédrale et réserve archéologique combiné.

Exposition à découvrir au musée du Noyonnais, du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Tarifs : de 2,50 € à 4,50 € (billet jumelé avec le musée Jean Calvin), gratuit chaque premier dimanche du mois. Musée du Noyonnais dernière mise à jour : 2021-06-26 par SIM Picardie – Office de Tourisme du Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise

Détails Catégories d’évènement: Noyon, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Noyon Adresse Ville Noyon lieuville 49.58185#2.99974