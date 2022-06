NoYnX – Fête de la musique à Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: 57400

NoYnX – Fête de la musique à Sarrebourg, 21 juin 2022 20:00, Sarrebourg. Noynx, dj et producteur français de musique Trance, mix et mashup en live pour la fête de la musique à Sarrebourg. Bio : https://en.wikipedia.org/wiki/Noynx Mix et Mashup au festival de musique en plein cœur de la ville L’événement musical se déroulera à côté du Musée de Sarrebourg sur la placette Mélange de styles de Big Room au Rawstyle en passant par la Trance émotionnelle et Trance Uplfiting. Noynx, apporte une touche unique en mixant des labels très peu connus en France couplés de mashups pour garder un moment de pure création en live. Noynx Live, 21 juin 2022, Sarrebourg. L’événement : Wonderland Tales Trance And Progressive Longue série d’épisodes de Noynx joués sur une web radio de Trance européenne, que vous pouvez retrouver sur son podcast. https://podcasts.apple.com/…/noynx-pres…/id1524557916 Rendez-vous 21 juin avec Noynx pour célébrer le festival de la musique 2022 à Sarrebourg !

Lieu Sarrebourg Adresse musée de Sarrebourg Ville Sarrebourg Tarif Gratuit

