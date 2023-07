Cet évènement est passé Lisons dehors : Noyelles-lès-Seclin Noyelles lès Seclin / Médiathèque Louis Séraphin Noyelles-lès-Seclin Catégories d’Évènement: Nord

Lisons dehors : Noyelles-lès-Seclin
Noyelles lès Seclin / Médiathèque Louis Séraphin
Noyelles-lès-Seclin, 10 juillet 2023

Lundi 10 juillet, 10h00, 11h00, 13h30, 14h30

Contactez la médiathèque pour connaître les modalités d'inscription. Lundi 10 juillet à 10h pour les 6/7 ans.

Lundi 10 juillet à 11h pour les 8/11 ans.

Lundi 10 juillet à 13h30 et 14h30 pour les maternelles. Informations et modalités d'inscription auprès de la médiathèque.

Noyelles lès Seclin / Médiathèque Louis Séraphin
38 bis place de l'église, 59139 Noyelles lès Seclin
Noyelles-lès-Seclin 59139 Nord
Hauts-de-France
med.louis.seraphin@free.fr

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T11:00:00+02:00

