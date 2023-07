Noyé.es dans un verre d’eau ? Et si, demain… Bibliothèque Robert Sabatier Paris, 6 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 06 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Réservation conseillée auprès de la bibliothèque Robert Sabatier : bibliotheque. robert-sabatier@paris.fr ou 01 53 41 35 60

A l’occasion du Mois de l’imaginaire et de l’édition 2023 de l’Automne de la science « L’eau dans tous ses états », une rencontre à la croisée des chemins de la science et de la fiction, de la recherche scientifique et de l’imaginaire, au travers d’un dialogue entre … et …. pour nourrir de manière originale, inspirante et éclairante la réflexion sur cette eau qui nous met dans tous nos états.

Cette rencontre est proposée dans le cadre de l’Automne de la science

Et si… pour mieux comprendre les enjeux et les urgences de la question de l’eau, explorer et expliquer ses possibles, réunir Science & Fiction les éclairait d’une lumière singulière, révélatrice, en donnant matière à penser « autrement » ?

Cette rencontre sera modérée par Catherine Dufour, romancière, nouvelliste, informaticienne, qui navigue de la rive « science et recherche » et à celle de l’imaginaire, multipliant les allers-retours, pour donner toute sa fougue à son talent d’autrice de science-friction.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris

pxhere.com Noyé.es dans un verre d’eau