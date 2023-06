Eglise Ste Madeleine Noyant la Plaine Eglise sainte Madeleine Noyant-la-Plaine Noyant-la-Plaine Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Ses deux cloches de 1465 et 1628 sont classées en tant qu’objet mobilier ainsi que la table de communion du choeur datant du XVIIIéme.

Visites commentées.

Journée animée et organisée par L’ALSP ( Association Lorienne de Sauvegarde du Patrimoine). Noyant la Plaine Eglise sainte Madeleine place de L’église 49700 Noyant la Plaine Noyant-la-Plaine 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

