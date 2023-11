MARCHÉ DE NOËL – NOYANT-LA-GRAVOYÈRE Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu, 16 décembre 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire

Marché de Noël proposé au vélordome de Noyant-la-Gravoyère, le dimanche 16 décembre 2023..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Noyant-la-Gravoyère Vélodrome

Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Christmas market at the velordome in Noyant-la-Gravoyère, Sunday December 16, 2023.

Mercado de Navidad en el velódromo de Noyant-la-Gravoyère el domingo 16 de diciembre de 2023.

Weihnachtsmarkt, der am Sonntag, den 16. Dezember 2023, im Velordome in Noyant-la-Gravoyère angeboten wird.

Mise à jour le 2023-11-07 par eSPRIT Pays de la Loire