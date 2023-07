INITIATION AU TIR À L’ARC À NOYANT-LA-GRAVOYÈRE Noyant la Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu, 9 août 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire

Initiation au tir à l’arc, proposé au parc Saint-Blaise à Noyant-La-Gravoyère (Segré-en-Anjou-bleu), le mercredi 9 août 2023..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 18:00:00. EUR.

Noyant la Gravoyère Parc Saint-Blaise

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Introduction to archery, offered at Parc Saint-Blaise in Noyant-La-Gravoyère (Segré-en-Anjou-bleu), on Wednesday August 9, 2023.

Iniciación al tiro con arco, ofrecida en el parque Saint-Blaise de Noyant-La-Gravoyère (Segré-en-Anjou-bleu), el miércoles 9 de agosto de 2023.

Einführung in das Bogenschießen, angeboten im Park Saint-Blaise in Noyant-La-Gravoyère (Segré-en-Anjou-bleu), am Mittwoch, den 9. August 2023.

