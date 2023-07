ACTIVITÉ TROTTINETTE TOUT-TERRAIN À NOYANT-LA-GRAVOYÈRE Noyant la Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu, 12 juillet 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire

Anjou Sport Nature vous accueille au coeur du parc Saint-Blaise de Noyant-La-Gravoyère le mercredi 12 juillet 2023 de 14h à 18h..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 18:00:00. EUR.

Noyant la Gravoyère Parc Saint-Blaise

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Anjou Sport Nature welcomes you to the heart of Noyant-La-Gravoyère’s Parc Saint-Blaise on Wednesday, July 12, 2023 from 2pm to 6pm.

Anjou Sport Nature le da la bienvenida en el corazón del parque de Saint-Blaise, en Noyant-La-Gravoyère, el miércoles 12 de julio de 2023 de 14:00 a 18:00 horas.

Anjou Sport Nature begrüßt Sie im Herzen des Parks Saint-Blaise in Noyant-La-Gravoyère am Mittwoch, den 12. Juli 2023 von 14.00 bis 18.00 Uhr.

