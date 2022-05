Noyant en Fête 2 Noyant-de-Touraine Noyant-de-Touraine Catégories d’évènement: 37800

Noyant-de-Touraine 37800 Noyant-de-Touraine Touraine VW Événements organisera pour la 2ème édition de Noyant en Fête 2, le samedi 9 juillet à Noyant de Touraine 37800, une expo de voitures anciennes multimarques.

Cette journée est le fête de l’été avec vide grenier, animations, restauration et pour la soirée un concert et un feu d’artifice.

mairie@noyant-de-touraine.fr +33 2 47 65 82 03 http://www.noyant-de-touraine.fr/

