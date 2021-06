Noyant-de-Touraine noyant de tourraine Indre-et-Loire, Noyant-de-Touraine séjour château et zoo noyant de tourraine Noyant-de-Touraine Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

séjour château et zoo noyant de tourraine, 7 juillet 2021 08:30-7 juillet 2021 17:00, Noyant-de-Touraine. 7 juillet et 27 août INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET,ou par tel:0660072050,sejour.vacances@yahoo.com sejour.vacances@yahoo.com zoo et chateau colonie de vacances en Touraine,pour vos séjours,mini séjour, pour la visite des châteaux de la Loire, zoo de Beauval,Futuroscope…… en juillet et aout 2021 si cela vous intéresse contactez- nous Monsieur Henault wilfried au 06 60 07 20 50 / 04 92 46 90 83 Cordialement Mr Henault Association Sejour-vacances noyant de tourraine noyant de touraine 37800 Noyant-de-Touraine Indre-et-Loire mercredi 7 juillet – 08h30 à 09h00

vendredi 27 août – 16h30 à 17h00

