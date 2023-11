Les Dîners de Brou Noyant-de-Touraine, 26 octobre 2023, Noyant-de-Touraine.

Noyant-de-Touraine,Indre-et-Loire

La “Table des Halles” et le “Domaine de Brou” vous proposent une soirée exceptionnelle. Un dîner gastronomique dans un lieu historique au cœur d’un domaine de 100 ha. Seulement 9 dates d’octobre à décembre, servis dans le grand salon du château, mettant à l’honneur le gibier..

Jeudi 2023-10-26 19:00:00 fin : 2023-12-07 . 85 EUR.

Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



La Table des Halles? and the ?Domaine de Brou? offer you an exceptional evening. A gastronomic dinner in a historic setting at the heart of a 100-hectare estate. Only 9 dates from October to December, served in the château’s grand salon, featuring game dishes.

La « Table des Halles » y el « Domaine de Brou » le ofrecen una velada excepcional. Una cena gastronómica en un marco histórico, en el corazón de una finca de 100 hectáreas. Sólo 9 fechas de octubre a diciembre, servidas en el gran salón del castillo, con especial atención a la caza.

Der « Table des Halles » und die « Domaine de Brou » laden Sie zu einem außergewöhnlichen Abend ein. Ein gastronomisches Dinner an einem historischen Ort inmitten eines 100 Hektar großen Anwesens. Nur 9 Termine von Oktober bis Dezember, die im großen Salon des Schlosses serviert werden und Wildgerichte in den Vordergrund stellen.

