Les Suspensions de l’été. Le Brunch de l’été #4. Parc du Chêne Joli, Noyal-sur-Vilaine Noyal-sur-Vilaine Dimanche 9 juillet, 11h30

Préparez vos chapeaux et vos lunettes de soleil, après le succès des précédentes éditions (plus de 600 personnes accueillies), Le Brunch de l’été revient… avec pleins de nouvelles saveurs et vitamines pour pouvoir ouvrir les festivités de l’été comme il se doit, en pleine forme, dans la joie et le partage ! Au programme de cette nouvelle édition : toujours des foodtrucks, des jeux, de la musique et de la bonne humeur.

Découvrez DJ Ordoeuvre qui animera cette douce après-midi d’été. DJ Ordoeuvre joue du rock’n’roll à l’ancienne et utilise les platines vinyles comme Brian Setzer utilisait sa guitare ! Virtuose du turntablism (3 X champion de France DMC et vice-champion du monde en 2002 à 2007), il met le feu aux platines et repousse les horizons du Dj set habituel en incorporant scratchs incisifs et autres figures techniques à ses sélections vintages rock !

Le Brunch de l’été est le rendez-vous incontournable du Pays de Châteaugiron en ce début d’été ! Venez donc danser et jouer en famille ou entre amis, tout en dégustant de bons plats concoctés avec des produits locaux… le tout dans un cadre naturel qui invite à la détente.

Les foodtrucks présents : Garance Burger / Chez Lisa (Libanais) / Bokal / Glacier Van Valenberg / Boulangerie Au comptoir des pains d’Acigné.

Cet évènement fait partie de la programmation estivale proposée par l’Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron : Les Suspensions de l’été.

Les Suspensions de l’été… c’est… 5 dates, 5 évènements, 5 communes pour un été où tout est permis, un été pour danser, chanter, aimer, se régaler, découvrir, profiter, se surprendre, se prélasser… un été où l’on suspend le temps !

Les Suspensions de l’été, ce sont aussi des rencontres entre des évènements artistiques et des patrimoines, une bonne façon de découvrir ou de redécouvrir notre territoire et son patrimoine naturel et historique.

Parc du Chêne Joli, Noyal-sur-Vilaine Av. du Chêne Joli, 35538 Noyal-sur-Vilaine Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine