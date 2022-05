Training sauvage – Le petit TNB L’intervalle Noyal-sur-Vilaine Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Training sauvage – Le petit TNB L’intervalle, 5 janvier 2018 20:30, Noyal-sur-Vilaine. 5 – 14 janvier 2018 Sur place Réservation conseillée 06 21 00 25 19, lepetittnb@yahoo.fr Théâtre amateur Une comédie de Bruno Bachot et Denis Bardiau Un séminaire pas comme les autres qui se transforme en stage de survie… Des commerciaux sont parachutés en forêt Moldave pour un « training » destiné à motiver leur force de vente. Hélas, les mines, les rebelles et les loups sont au programme. Perdus, sans moyen de communication et sans guide, il vont devoir composer ensemble, et mettre de côté leurs petits problèmes de bureau s’ils veulent s’en sortir. Une expérience « sauvage » qui ne les laissera pas de bois. L’intervalle 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine 35530 Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine vendredi 5 janvier 2018 – 20h30 à 21h30

samedi 6 janvier 2018 – 20h30 à 21h30

dimanche 7 janvier 2018 – 15h00 à 16h00

vendredi 12 janvier 2018 – 20h30 à 21h30

samedi 13 janvier 2018 – 20h30 à 21h30

dimanche 14 janvier 2018 – 15h00 à 16h00

