Songs – Cie Songs Fabric L’intervalle, 2 février 2018 20:30, Noyal-sur-Vilaine. Vendredi 2 février 2018, 20h30 Sur place Réservation conseillée 0299041323, accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr Théâtre musical Non, les plus grands tubes de l’histoire de la pop music n’ont pas été créés par des auteurs-compositeurs. En vérité, ils ont été fabriqués par les machines de la Songs Fabric, une entreprise familiale, fleuron de la technologie à la française. Olga Kalinka, working girl surmotivée occupant le poste de directrice commerciale, partage l’open space avec Octavo Like, l’homme à tout faire, technicien maladroit et distrait… L’occasion d’un tête-à-tête à huis clos, souvent muet, où les langues ne se délient qu’à la pause café et où, entre autres révélations, sont dévoilés les secrets de fabrication des tubes d’hier et d’aujourd’hui. SONGS est un OVNI, une comédie musicale de poche servie par un duo de comédiens tour à tour drôle et émouvant, agrémentée de compositions originales signées par la fine fleur de la chanson française contemporaine. L’intervalle 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine 35530 Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine vendredi 2 février 2018 – 20h30 à 21h30

Age minimum 14 Age maximum 99

