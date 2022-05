Soirée OVNI L’intervalle Noyal-sur-Vilaine Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Soirée OVNI L’intervalle, 16 mars 2018 20:00, Noyal-sur-Vilaine. Vendredi 16 mars 2018, 20h00 Sur place Réservation conseillée 0299041323, accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr Spectacles inclassables COMPACT / Cie BurnOut : Deux corps sont si entremêlés qu’ils ne font plus qu’un. Qui est l’un, qui est l’autre, jusqu’où peuvent-ils maintenir un contact permanent ? Une créature hybride, quasi burlesque, explore les possibles du mouvement, de la forme, de la vie avec quatre bras, quatre jambes… et deux têtes dont les désirs parfois diffèrent. Une drôle de rencontre qui met tous nos sens et nos émotions en alerte. ONE / Cie Nadine Beaulieu : ONE naît d’un désir de travailler sur le rire, le grotesque, le « sketch », le ridicule. Une femme se plie au jeu du rendez-vous professionnel, du redoutable entretien d’embauche… Seule en scène, face au public, comme en face de son interlocuteur dans un bureau. Elle cherche à convaincre, à se vendre, à défendre sa position et ses propositions. Une performance dansée saisissante. Convivialité : Je m’applique à y mettre de la couleur : j’apporte du sucré et une bouteille de vin à partager ! Bonus : Je salive à l’idée de retrouver les préparations concoctées par l’atelier cuisine de l’association Noyal Accueil. L’intervalle 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine 35530 Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine vendredi 16 mars 2018 – 20h00 à 22h00

Heure : 20:00 - 22:00

