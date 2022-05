Slawek Duo L’intervalle, 10 décembre 2019 20:30, Noyal-sur-Vilaine.

Mardi 10 décembre 2019, 20h30 Sur place https://www.lintervalle.fr/tarifs-et-adhesion/ 02 99 04 13 23

Du world blues oriental franco-polonais ! Slawek Wojnarowski est un guitariste chanteur, auteur et compositeur franco-polonais.

Il joue la musique à sa façon et s’est inspiré de sons du monde entier pour créer le World Blues. De ce mariage de styles, de genres musicaux et de langues résulte un délicieux mélange, parfois gai et explosif, parfois doux et mélancolique. A ses côtés pour ce duo, Gilles Riaux à la basse et aux percussions…

Egalement professeur de guitare à l’AMHV, Slawek sera accompagné de quelques élèves de l’école de musique.

“Slawek, le guitariste slave exilé en Bretagne réussit la fusion entre blues nord américain et musiques orientales. Âpre et chatoyant, électrique et exotique…” (FFF Télérama)

L’intervalle 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine 35530 Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

mardi 10 décembre 2019 – 20h30 à 21h30