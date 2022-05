SHTSRZYH(…)ZYHZYHTJ – Bob théâtre et Gregaldur L’intervalle Noyal-sur-Vilaine Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

SHTSRZYH(…)ZYHZYHTJ – Bob théâtre et Gregaldur L’intervalle, 20 décembre 2017 15:00, Noyal-sur-Vilaine. Mercredi 20 décembre 2017, 15h00 Sur place Réservation conseillée 0299041323, accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr Ciné-concert Né de la rencontre entre l’univers du musicien Gregaldur et celui du cinéaste russe Garri Bardine (plusieurs fois primé à Cannes), ce ciné-concert est une véritable expérience visuelle et sonore. Musicien protéiforme, Gregaldur met en musique quatre court-métrages de l’un des maîtres du cinéma d’animation : pâte à modeler, allumettes, fil de fer ou papier plié, la matière prend vie dans ces courtes histoires tantôt burlesques, tantôt plus sérieuses. Gregaldur fait une musique avec une honnêteté déconcertante et réjouissante (un mélange de trucs et de bidouilles à l’aide d’instruments abandonnés dans la forêt). Un univers bien personnel aux influences multiples, peuplé de décalages, subtilement grossier et grossièrement touchant, une expérience unique dans le monde et même au-delà ! L’intervalle 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine 35530 Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine mercredi 20 décembre 2017 – 15h00 à 16h00

