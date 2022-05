Les Malédictions – Nicolas Bonneau / Cie La Volige L’intervalle Noyal-sur-Vilaine Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Noyal-sur-Vilaine

Les Malédictions – Nicolas Bonneau / Cie La Volige L’intervalle, 16 février 2018 20:30, Noyal-sur-Vilaine. Vendredi 16 février 2018, 20h30 Sur place Réservation conseillée 0299041323, accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr Théâtre, récit et objets « Ce n’est pas parce que l’on ne comprend pas certaines choses qu’elles n’existent pas. » Un néon qui grésille. Une table. Une cuisine de campagne. Emilie, jeune professeur d’anglais, vient de s’installer en Mayenne. Un nouveau collège. Une nouvelle vie loin de la ville. Le temps retrouvé. Puis les premiers malheurs, banals, de ceux qu’on ne remarque pas mais qui s’accumulent. Un accident de voiture. Une jambe cassée. La toiture qui prend l’eau… Et puis l’inquiétude, le manque de sommeil, l’épuisement. C’est peut-être quelqu’un qui te veut du mal ? La phrase est lancée. L’engrenage commence. Emilie va rencontrer un guérisseur, puis une « leveuse de sort ». Elle va devoir combattre, se faire « désorceler ». Elle qui ne croyait pas du tout à toutes ces fadaises se retrouve prise dans le processus. Il lui faudra aller jusqu’au bout. L’intervalle 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine 35530 Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine vendredi 16 février 2018 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Noyal-sur-Vilaine Autres Lieu L'intervalle Adresse 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine Ville Noyal-sur-Vilaine Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville L'intervalle Noyal-sur-Vilaine Departement Ille-et-Vilaine

Les Malédictions – Nicolas Bonneau / Cie La Volige L’intervalle 2018-02-16 was last modified: by Les Malédictions – Nicolas Bonneau / Cie La Volige L’intervalle L'intervalle 16 février 2018 20:30 L'intervalle Noyal-sur-Vilaine Noyal-sur-Vilaine

Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine