Les Déclinaisons de la Navarre – cie PJPP L’intervalle Noyal-sur-Vilaine Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Noyal-sur-Vilaine

Les Déclinaisons de la Navarre – cie PJPP L’intervalle, 19 janvier 2018 20:30, Noyal-sur-Vilaine. Vendredi 19 janvier 2018, 20h30 Sur place Réservation conseillée 0299041323, accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr Danse théâtre, humour Succès complet pour cette pièce absurde, inventive et vraiment drôle… Ce duo d’artistes prend comme point de départ une scène de téléfilm où Henry de Navarre rencontre la future reine Margot. Avec rigueur et dérision, ils inventent une série de variations, prenant de plus en plus de libertés pour triturer la scène initiale. Détournements de situations, caricatures, contraintes physiques décalées… tout est bon dans ces déclinaisons ! Une forme inédite où le corps mène la danse, convoquant théâtre et performance, entre dérision et poésie. L’intervalle 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine 35530 Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine vendredi 19 janvier 2018 – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Noyal-sur-Vilaine Autres Lieu L'intervalle Adresse 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine Ville Noyal-sur-Vilaine Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville L'intervalle Noyal-sur-Vilaine Departement Ille-et-Vilaine

Les Déclinaisons de la Navarre – cie PJPP L’intervalle 2018-01-19 was last modified: by Les Déclinaisons de la Navarre – cie PJPP L’intervalle L'intervalle 19 janvier 2018 20:30 L'intervalle Noyal-sur-Vilaine Noyal-sur-Vilaine

Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine