Le siffleur – Fred Radix L’intervalle, 25 mai 2018 20:30, Noyal-sur-Vilaine. Vendredi 25 mai 2018, 20h30 Sur place Réservation conseillée 0299041323, accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr humour musical Le Siffleur propose un spectacle virtuose, entre conférence burlesque et maîtrise du sifflet. Fred Radix pose la musique sifflée comme un style à part entière. Entre deux anecdotes, il interprète son répertoire avec élégance et son humour absurde et décalé fait mouche à chaque fois. Soliste en mal d’orchestre, il interprète – en sifflant bien sûr – les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie, sans oublier quelques incontournables mélodies de musiques de films. Un régal pour les oreilles ! Un spectacle humoristique, singulier, musical et poétique, bref… l’un des spectacles les plus réjouissants du moment ! L’intervalle 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine 35530 Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine vendredi 25 mai 2018 – 20h30 à 21h30

