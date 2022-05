La valse des petits carreaux – Cie Les 3 valoches L’intervalle, 31 mars 2018 10:30, Noyal-sur-Vilaine.

Samedi 31 mars 2018, 10h30 Sur place Réservation conseillée 0299041323, accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr

Conte, magie, théâtre d’objets

C’est l’histoire d’une recette de grand-mère qui se transmet et se chantonne au creux de l’oreille. Dans une cuisine au décor douillet et chaleureux, la marmite fume, bouillonne, les cuillères volent et les petits carreaux dansent.

Conçu pour les oreilles et les yeux des petits, ce spectacle pose un regard poétique sur le quotidien : s’émerveiller de chaque chose qui nous entoure, du son de la cuillère dans une casserole au doux parfum qui court… Conte, magie, chants, jeux de mots et manipulation d’objets, voilà de quoi titiller les sens des plus jeunes et parler aux souvenirs des plus grands…

L’intervalle 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine 35530 Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

samedi 31 mars 2018 – 10h30 à 11h30