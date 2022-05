Jean, solo pour un monument aux morts – Patrice de Bénédetti L’intervalle, 15 octobre 2017 11:45, Noyal-sur-Vilaine.

Dimanche 15 octobre 2017, 11h45 Sur place Gratuit en extérieur 02 99 04 13 23, accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr

Danse

« Jean », c’est Jaurès, mais c’est aussi son père syndicaliste et tous les autres « Jean » partis au combat, qui, pour la plupart, n’en reviendront pas. Entre souvenirs personnels et mémoire collective, ce spectacle raconte les luttes paternelles, les ouvriers devenus soldats, la défense de la patrie et de la liberté… Le corps désarticulé et tordu, porté par des béquilles, Patrice de Bénédetti aborde avec puissance et tendresse les notions de don, d’espoir, de rapport à soi et au monde. Il danse la mort et la vie, avec force et élégance, et c’est bouleversant.

L’intervalle 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine 35530 Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

dimanche 15 octobre 2017 – 11h45 à 12h30