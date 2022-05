Évidences inconnues – Kurt Demey / Cie Rode Boom L’intervalle Noyal-sur-Vilaine Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Évidences inconnues – Kurt Demey / Cie Rode Boom L’intervalle, 13 avril 2018 20:30, Noyal-sur-Vilaine. Vendredi 13 avril 2018, 20h30 Sur place Réservation conseillée 0299041323, accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr Magie contemporaine, mentalisme Yeux qui s’écarquillent, cris de stupéfaction et bouches ouvertes de surprise…Dans son spectacle hors norme, Kurt Demey, mentaliste de renom, confesse au public : « Je suis mentaliste et je vais être honnête avec vous : je vous mens ». Activement impliqués, vous allez suivre l’enquête menée sous vos yeux et commencer à douter de la réalité… Les coïncidences qui s’accumulent deviennent pure magie et ne manqueront pas de perturber les plus terre-à-terre d’entre vous ! Dans Évidences Inconnues, Kurt Demey fascine autant qu’il effraie quand il perce nos vérités. Accompagné du contrebassiste Joris Vanvinckenroye, il signe une pépite théâtrale, musicale et poétique. Extra-ordinaire ! L’intervalle 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine 35530 Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine vendredi 13 avril 2018 – 20h30 à 21h30

vendredi 13 avril 2018 – 20h30 à 21h30
L'intervalle
1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine
35530 Noyal-sur-Vilaine
Ille-et-Vilaine

