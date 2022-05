Des gestes blancs L’intervalle Noyal-sur-Vilaine Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Des gestes blancs L’intervalle, 29 novembre 2019 20:30, Noyal-sur-Vilaine. Vendredi 29 novembre 2019, 20h30 Sur place https://www.lintervalle.fr/tarifs-et-adhesion/ 02 99 04 13 23 Un duo dansé pour un père et son fils. Au lointain, un homme est assis sur un banc. C’est un acrobate/danseur. Tout à côté de lui, âgé de 7 ans, se tient son fils. Commence alors, tout doucement, un jeu. Le fils s’amuse avec son père. Le père devient l’agrès du fils. Le fils chevauche le père devenu fauve… Ils se mettent à courir, sautent, se poursuivent, tourbillonnent, s’envolent. Il y a tout entre ce père et ce fils qui se risquent avec pudeur à la tendresse. L’un sert de contrepoids à l’autre pour tenir en équilibre. Fragile. Forts d’une complicité bouleversante et d’une confiance absolue. Le fils sourit. Heureux. Assis à nos places, émus et sous le charme de cet enchantement, on rêve à être, qui le père, qui le fils. Un moment rare. Allez plus loin ! ATELIER « PÈRE-ENFANT » : Samedi 30 novembre à 10h30. Créer une complicité, entrer en jeu, construire des relations qui sortent du quotidien. Vivre ensemble une expérience sensible, ludique et créative. Limité à 12 personnes. Réservation obligatoire réservée aux porteur de billet du spectacle présenté le 29/11/2019. L’intervalle 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine 35530 Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine vendredi 29 novembre 2019 – 20h30 à 21h30

vendredi 29 novembre 2019 – 20h30 à 21h30
Age minimum 8 Age maximum 99

