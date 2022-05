Coeur cousu – Cie de fil et d’os L’intervalle Noyal-sur-Vilaine Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Coeur cousu – Cie de fil et d’os L’intervalle, 20 octobre 2017 20:30, Noyal-sur-Vilaine. Vendredi 20 octobre 2017, 20h30 Sur place Réservation conseillée 0299041323, accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr Théâtre, Marionnette Dans un village du sud de l’Espagne, une boîte mystérieuse est transmise de mère en fille. Le jour où Frasquita Carasco l’ouvre, sa vie bascule. Ce qu’elle y trouvera la mènera vers son destin… Le public est invité à prendre place dans l’intimité d’un atelier de couture. Au son du flamenco, les tissus et vêtements prennent vie sous les doigts agiles de l’artiste qui donne corps et saveurs au célèbre roman de Carole Martinez. Tout simplement magnifique ! L’intervalle 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine 35530 Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine vendredi 20 octobre 2017 – 20h30 à 22h00

Heure : 20:30 - 22:00
Age minimum 8
Age maximum 99

