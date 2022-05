Chronique Diplomatique – Cie Adéquate L’intervalle Noyal-sur-Vilaine Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Chronique Diplomatique – Cie Adéquate L’intervalle, 24 novembre 2017 20:30, Noyal-sur-Vilaine. Vendredi 24 novembre 2017, 20h30 Sur place Réservation conseilée 0299041323, accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr Danse Un duo au corps à corps, une négociation toute en friction ! A l’intérieur d’un même espace, deux femmes, inconnues l’une de l’autre. Deux corps différents, qui s’opposent, se confrontent et entrent en négociation à la recherche d’un accord. Comment réagit un corps face à cette situation ? Négocier avec l’autre mais aussi avec soi, pour s’ajuster ensemble. Chronique diplomatique réunit sur l’échiquier (ou le ring !) la chorégraphe Lucie Augeai et la danseuse coréenne Bora Wee, pour un pas de deux féminin sur les ressorts de la négociation où la danse tient le public en haleine. L’intervalle 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine 35530 Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine vendredi 24 novembre 2017 – 20h30 à 22h00

Heure : 20:30 - 22:00
Lieu L'intervalle
Adresse 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine
Ville Noyal-sur-Vilaine

Chronique Diplomatique – Cie Adéquate L'intervalle 2017-11-24

