Cépages Dansants L’intervalle, 21 septembre 2017 19:30, Noyal-sur-Vilaine. 21 et 22 septembre 2017 Sur place Réservation conseillée 02 99 04 13 23, accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr Dégustation de vin et danse Expérience pour 4 vins, 2 danseurs et 1 sommelier ! Cépages dansants est un dialogue entre le vin et la danse avec une certaine « mise en scène » de la dégustation. Bastien et Yannick créent une danse qui se joue de la singularité de chacun des vins. La découverte de l’un vient mettre en lumière l’autre. L’univers sonore vient, lui aussi, puiser son inspiration au travers des cuvées : cool jazz, chanteur folk, électronique lounge… Installez-vous confortablement ! Dans un esprit « cabaret », un sommelier et deux danseurs offrent aux spectateurs un voyage autant qu’un apprentissage, tous sens ouverts. L’intervalle 1 rue de la motte 35530 Noyal-sur-vilaine 35530 Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine jeudi 21 septembre 2017 – 19h30 à 20h30

vendredi 22 septembre 2017 – 19h30 à 20h30

